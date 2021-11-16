На рынке допустили массовые отключения электричества в ЕС из-за нехватки газа

Нехватка запасов природного газа в Европе может привести к масштабным отключениям электроэнергии во всем регионе, считает Джереми Вейр, глава одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров — сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura.

«Откровенно говоря, в Европе сейчас не хватает газа. Мы не делаем запасы на зимний сезон, поэтому существует реальное беспокойство. Ведь если зима будет холодной, в ЕС могут начаться массовые отключения электроэнергии», — приводятся слова Вейра в опубликованной 16 ноября статье британской газеты The Telegraph.

Ранее во вторник Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока – 2». Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

В этот же день после сообщений о приостановке сертификации СП-2 цена на газ в Европе выросла до $1046 за 1 тыс. куб. м.

В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что тренд на рост цен на газ в Европе может продлиться до конца недели и далее. По его словам, не за горами зимний период и государствам нужно будет больше топлива для обогрева жилищ и обеспечения нужд бизнеса.

12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе (ЕС) увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт•ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт•ч.

28 октября глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

Тогда же экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

13 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.