Бурундуки в Московском зоопарке подготовились к зимней спячке

Бурундуки, обитающие в Московском зоопарке, приготовились к сезону зимней спячки. Об этом сообщается на странице зоосада в Instagram во вторник, 16 ноября.

«Домики утеплены, запасы заготовлены — наши бурундуки подготовились к спячке. Кроме того, перед зимовкой этих зверьков важно заранее расселить по разным вольерам», — рассказали в зоопарке.

В сообщении зоосада также говорится, что во время спячки бурундуки просыпаются и поедают запасы. Если пара грызунов делят «жилье», то начинают подворовывать еду друг у друга, нервничать и ссориться, хотя запасов может быть в избытке, пишет агентство городских новостей «Москва».

Делать запасы для бурундуков жизненно необходимо, отмечают специалисты. В природе сибирские бурундуки зимуют в дуплах, где температура немногим выше уличной. Большие запасы пропитания позволяют им пережить суровые зимы.

9 ноября Россельхознадзор провел ветеринарный контроль гигантского муравьеда, поступившего из Австрии для Московского зоопарка. Муравьед поступил с территории, свободной от инфекционный болезней животных и птиц. Животное подверглось всем необходимым исследованиям и обработке. На момент проведения физического контроля оно является клинически здоровым.