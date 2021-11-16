Прививочный кабинет отремонтировали в детской поликлинике во Власихе
В детской поликлинике поселка городского типа Власиха (Московская область) завершили ремонт прививочного кабинета и входной группы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы стартовали в начале осени. Подрядчик восстановил крыльцо, а также уложил плитку с противоскользящим эффектом. Итоги работ проверил глава местной администрации.
Учреждение обновили в рамках программы «Доступная среда», уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
По данным издания, ранее в детскую поликлинику Власихи поступило новое стерилизационное оборудование, электрокоагулятор для хирургии и аппарат ЭКГ. Кроме того, для врачей-педиатров приобрели автомобиль. Он будет доставлять медиков к пациентам.
21 октября сообщалось, что специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России возведут на территории Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона. Сдать объект военные строители планируют уже в мае 2022 года.