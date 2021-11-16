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Минэнерго Германии назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 регуляторным вопросом

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Приостановка сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) стала регуляторным вопросом и промежуточным этапом в процедуре. Об этом 16 ноября заявила представитель минэнерго ФРГ Сюзанне Унград.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

По ее словам, приостановка выдачи сертификатов не скажется на энергоснабжении Германии. Решается вопрос о правах хозяйствующих субъектов, который находится в ведении Федерального сетевого агентства (BNA), уточнила она.

«Этот вопрос носит исключительно организационный характер, является частью процесса сертификации и не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики в части анализа безопасности энергоснабжения», — цитирует ее «РИА Новости».

Так она прокомментировала недавно представленное минэнерго Германии заключение о том, что СП-2 не угрожает энергоснабжению страны. Как напомнила Унград, в соответствии с процессуальным правом решение BNA является промежуточным этапом в рамках процедуры сертификации.

Когда от от Nord Stream 2 AG поступят необходимые документы, то сертификация будет возобновлена, заключила представитель минэнерго ФРГ.

Немецкий регулятор 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода СП-2, напоминает «Газета.Ru». Продолжить сертификацию можно будет, если оператор будет создан соответствии с законодательством ФРГ. Nord Stream 2 решил не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствие с законодательством Германии.

На фоне приостановки сертификации цена газа в Европе выросла до $1100 за 1 тыс. куб. м в ходе торгов на Лондонской бирже ICE.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Процесс может занять несколько месяцев.

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