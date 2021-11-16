Квартиры для детей-сирот на Ставрополье покрылись плесенью

Дом для детей-сирот в городе Новопавловске Ставропольского края начал плесневеть, жильцы жалуются на сырость и осыпающуюся штукатурку. Сироты получили ключи в декабре 2018 года. Плесень в новых квартирах жильцы заметили уже в первые месяцы после заселения. На минувшей неделе начала осыпаться штукатурка в подъезде.

Другой серьезной проблемой стали высокие коммунальные платежи. Электрическая система отопления в квартирах оказалась неэффективной и дорогостоящей. По словам жильцов дома, зимой ежемесячные платежи за коммуналку могут превышать 10 тыс. рублей, передает NewsTracker.

По итогам проверки прокуратура потребовала подключить дом к системе газоснабжения и заподозрила администрацию Кировского округа в мошенничестве.

Ранее в ноябре в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с нынешних 10 млрд рублей до 20 млрд.

«Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей», — сказал «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

В августе 2021 года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тыс. детей-сирот, из них право возникло, но не реализовано у 199,7 тыс. человек (в очередь дети попадают с 14 лет, право наступает с 18), сообщили «Известиям» в Счетной палате (СП).