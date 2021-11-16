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Более 950 тыс. беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа

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На сегодняшний день в родные места вернулись 2 326 114 сирийских граждан, из них 1 373 814 внутренне перемещенных лиц и 952 300 беженцев из-за рубежа. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев, которое находится в распоряжении «Известий» 16 ноября.

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Отмечается, что возвращение сирийских беженцев остается национальным приоритетом для Дамаска. В целях активизации данного процесса сирийское правительство предпринимает максимум усилий по восстановлению полноценной мирной жизни в стране. Российская Федерация, в свою очередь, в рамках достигнутых соглашений оказывает комплексное содействие сирийской стороне в решении гуманитарных задач.

Возвращающимся сирийцам предоставляется питание, медицинское обслуживание и другая помощь. В кратчайшие сроки семьи получают жилье, трудоспособные граждане обеспечиваются рабочими местами, а дети начинают ходить в школы. Продолжается восстановление и строительство новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе в сферах здравоохранения, образования, а также энергетики.

Особое внимание сирийские власти уделяют развитию образовательной системы.

При этом, отмечается в заявлении, незаконное военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) иностранных войск является деструктивным фактором на пути возрождения страны.

«В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов определены главные проблемы, стоящие на пути сирийского народа к нормальной жизни. Во-первых, это оккупация иностранными войсками территорий суверенного сирийского государства, члена ООН», — указано в заявлении.

Отмечается, что подобное военное присутствие приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе.

Кроме того, также подчеркивалась пассивность ряда западных стран и международных организаций в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН в части, которая касается «наращивания работ по раннему восстановлению и повышению уровня жизнестойкости инфраструктуры Сирии».

«Для преодоления препятствий на пути возвращения сирийских беженцев на родину, а также восстановления мирной жизни на многострадальной сирийской земле считаем необходимым подключение всего мирового сообщества к решению задач по восстановлению страны и гуманитарному содействию Сирии», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в межведомственных координационных штабах России и САР обратили внимание на эффект от совместной российско-сирийской операции по стабилизации ситуации в провинции Деръа. Благодаря этой работе был обеспечен режим прекращения ведения боевых действий, организована работа по урегулированию статуса боевиков и восстановлено функционирование местных органов власти.

Ранее в этот день врач сирийской больницы в Бусру, где наблюдается большой поток пациентов со всех окрестных районов провинции Деръа, Радуан Мукдад рассказал, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) больницы на юге страны были снабжены медикаментами и оборудованием. Кроме того, днем ранее в Сирию прибыла делегация межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни.

21 сентября стало известно, что сирийская провинция Деръа вернулась под контроль властей страны. Мирная обстановка в регионе стала возможна благодаря посредничеству ЦПВС: именно российские военные в ходе тяжелых переговоров убедили державших деревню Эль-Музейрибе боевиков сдать оружие.

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