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Новую лестницу возведут в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке

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В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке возведут новый лестничный сход к автобусной остановке «Гвардейская» на улице Адмирала Горшкова. Об этом сообщает городская администрация.

По данным на 16 ноября, рабочие уже завершают монтаж бетонных ступеней. Затем планируется приступить к возведению металлического пешеходного мостика через реку.

Как объяснил специалист управления дорог и благоустройства Валерий Кобальский, завершить работы подрядчик должен до конца ноября.

С начала 2021 года во Владивостоке привели в порядок лестницы по 38 адресам, уточняет РИА «Восток-Медиа». В их числе объекты на Океанском проспекте, улицах Крыгина, Ладыгина, Тигровой, Хабаровской и др.

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