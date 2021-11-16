Новую лестницу возведут в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке
В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке возведут новый лестничный сход к автобусной остановке «Гвардейская» на улице Адмирала Горшкова. Об этом сообщает городская администрация.
По данным на 16 ноября, рабочие уже завершают монтаж бетонных ступеней. Затем планируется приступить к возведению металлического пешеходного мостика через реку.
Как объяснил специалист управления дорог и благоустройства Валерий Кобальский, завершить работы подрядчик должен до конца ноября.
С начала 2021 года во Владивостоке привели в порядок лестницы по 38 адресам, уточняет РИА «Восток-Медиа». В их числе объекты на Океанском проспекте, улицах Крыгина, Ладыгина, Тигровой, Хабаровской и др.