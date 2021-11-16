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Мигрантов с польско-белорусской границы разместят в логистическом центре в Гродно

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе. Об этом сообщает 16 ноября агентство БелТА.

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По его данным, для приема замерзших людей готовят логистический центр. Там беженцев ждут обогрев и еда.

В логистический центр уже завезли теплые вещи, одеяла. Всего приготовлено более 2 тыс. спальных комплектов.

По предварительной информации, смогут разместиться абсолютно все находящиеся на границе беженцы. Еду будут готовить военные полевые кухни, планируется организовать как минимум одноразовое горячее питание.

Около здания разместили биотуалеты, поставили палатку для обогрева, привезли генератор. Ближе к ночи белорусы привезут беженцам еще больше спальных принадлежностей.

Как напоминает «Газета.Ru», днем во вторник беженцы из стран Ближнего Востока предприняли попытку штурма польской границы. Они забрасывали польских силовиков камнями, а также пытались сломать колючую проволоку. В ответ службы Польши применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Мигранты отошли обратно в свой лагерь.

Накануне верховный представитель Евросоюз по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пропустит ни одного мигранта с территории Белоруссии. По его словам, Минск должен разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать мигрантов.

13 ноября Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в республике, пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

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