Синоптик предупредил о рекордно низком давлении в Москве в ближайшие дни

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о рекордно низком давлении в Москве, которое ожидается в ближайшие дни.

Как рассказал синоптик телеканалу «Звезда» во вторник, 16 ноября, в столице и ряде других регионов уже 18 ноября прогнозируются осадки и рекордное понижение атмосферного давления. По его словам, в среду, 17 ноября, облаков станет больше, а в четверг осадки придут вместе с циклоном.

В столице атмосферное давление может стать рекордно низким для 20 ноября, опустившись до отметки 718–720 мм рт. ст. Суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня в Москве составляет 721,8 мм рт. ст.

Такие показатели на 30 единиц ниже нормы, последний раз они наблюдались в Москве 20 ноября 2008 года, пишет «Москва 24».

В воскресенье, 21 ноября, давление начнет активно расти, усилится ветер, а температура воздуха начнет падать. Не исключено образование снежного покрова до 5–10 см. Этот показатель соответствует первой декаде декабря, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как пишет НСН, ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в столичный регион пришла метеорологическая зима. В ночные часы 27 и 28 ноября, по ее прогнозам, ожидается похолодание до –10…–12 градусов.