Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1100

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м и растут почти на 17%. Об этом во вторник, 16 ноября, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF достигла максимальных $1,1 тыс., что на 17,8% выше расчетной цены понедельника — $942,3.

Ранее в этот день в районе 12:00 мск цена на газ колебалась в районе $1000. Позже цена на газ в Европе выросла до $1046 за тыс. куб. м после сообщений о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2» (СП-2).

Во вторник Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северного потока – 2». Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ будет создана дочерняя компания для немецкой части трубопровода.

В тот же день аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что тренд на рост цен на газ в Европе может продлиться до конца недели и далее. По его словам, не за горами зимний период и государствам нужно будет больше топлива для обогрева жилищ и обеспечения нужд бизнеса.

12 ноября Еврокомиссия опубликовала прогноз, в котором говорилось о том, что цена на газ в Евросоюзе увеличилась с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз — с €7 до €90 за 1 МВт•ч, на электроэнергию — в 7,5 раза, с €20 до €150 за 1 МВт•ч.

Рост стоимости газа на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум. Позже цена опустилась, но так и осталась волатильной.