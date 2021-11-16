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Капремонт дорог по нацпроекту БКАД завершили в Якутске

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В Якутске завершили запланированные на 2021 год работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации города.

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По данным МКУ «Главстрой», работы выполнены на 36 объектах улично-дорожной сети. Подрядчики уложили новое покрытие, установили ограждения, опоры освещения и дорожные знаки, а также нанесли разметку и обустроили водоотводные лотки.

Среди отремонтированных объектов — Окружное шоссе. Дорога протяженностью 4,2 км стала четырехполосной. Вдоль улицы дорожники обустроили велодорожку шириной 3,25 м и тротуары в 1,25 м. Стоимость работ составила 832 млн рублей, на данный момент подрядчику выплачено 700 млн рублей, пишет ИА SakhaNews.

Восемь участков дорог планируется ввести в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах. В следующем году продолжится ремонт улиц Пирогова, Ильменская, Каландаришвили, Федора Попова, проспекта Ленина, переулка Энергетиков, подъездной дороги к Речевой школе. Там обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары, ограждения, а также проведут озеленительные работы и установят линии наружного освещения.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала в Якутске с 2019 года. За это время в порядок привели свыше 100 км дорог. До 2024 года планируется довести до нормативного состояния 85% дорожной сети.

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