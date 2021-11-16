ДОМ.РФ привлекли к обработке обращений на прямую линию с Путиным
К работе над обращениями граждан, поступившими к программе «Прямая линия с Владимиром Путиным», был привлечен консультационный центр ДОМ.РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Общероссийского народного фронта».
Отмечается, что в общей сложности специалисты центра обработали более 2,5 тыс. обращений граждан по разным жилищным проблемам, вопросы более чем тысячи граждан уже удалось решить.
Важной темой вопросов, которые так или иначе подходят под компетенцию ДОМ.РФ, стало ипотечное кредитование (62% от общего количества). На втором месте по популярности оказались вопросы, связанные с участием в программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки (27%). Остальные темы, в том числе реструктуризация льготной ипотеки и способы использования материнского капитала, составили порядка 11% от общего числа обращений.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодное мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан России. В 2021 году оно состоялось 30 июня.