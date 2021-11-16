Потепление до +10 градусов прогнозируют в Астраханской области
После аномального похолодания в Астраханской области потеплеет до +10 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и усиление ветра к выходным.
По данным регионального гидрометцентра, по ночам с 17 по 19 ноября ожидается –9 градусов. Также воздух не будет прогреваться и в дневные часы. Такую погоду для середины ноября в Астраханской области синоптики назвали аномальной.
19 ноября ситуацию изменит циклон с северо-запада. Ночью ожидается выпадение мокрого снега, но к утру температура повысится. В выходные воздух прогреется до +10 градусов, местами возможны дожди. Об этом пишет «Астрахань-24».
Ранее резкое похолодание спрогнозировали в Самарской области. Температура воздуха упадет до –20 градусов.