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Больше 4 км линий освещения установят на трассах Брянской области

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На федеральных трассах Брянской области установят свыше 4,1 км линий электроосвещения. Рациональный расход электроэнергии будет обеспечен благодаря системе управления освещением.

Фонари установят на 11 км и 164 км трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с республикой Белоруссия. Кроме того, на подъезде к Брянску от трассы М-3 «Украина» освещение установят на пешеходных переходах на 109 км и 111 км. Также освещение появится на семи участках трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Работы также ведутся на трассах в других регионах. В Калужской области установят линии освещения протяженностью 2,75 км, в Смоленской области — 2,27 км. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

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