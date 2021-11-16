Больше 4 км линий освещения установят на трассах Брянской области

На федеральных трассах Брянской области установят свыше 4,1 км линий электроосвещения. Рациональный расход электроэнергии будет обеспечен благодаря системе управления освещением.

Фонари установят на 11 км и 164 км трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с республикой Белоруссия. Кроме того, на подъезде к Брянску от трассы М-3 «Украина» освещение установят на пешеходных переходах на 109 км и 111 км. Также освещение появится на семи участках трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Работы также ведутся на трассах в других регионах. В Калужской области установят линии освещения протяженностью 2,75 км, в Смоленской области — 2,27 км. Работы планируется завершить до конца 2021 года.