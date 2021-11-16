Водитель бензовоза ожидает суда за гибель автослесаря в Благовещенске

В Благовещенске ожидает суда 49-летний водитель бензовоза, которого обвиняют в гибели слесаря в автомастерской. Об этом сообщает СУ СКР по Амурской области.

По данным следствия, 28 мая 2021 года обвиняемый ремонтировал в автомастерской вверенный ему грузовик с автоцистерной. Привлеченный в качестве помощника слесарь находился позади бензовоза и устранял неисправность проводки. Одновременно с этим другой специалист ремонтировал систему запуска двигателя. Водитель не убедился, что рычаг переключения передач находится на «нейтралке», и включил зажигание. Произошло замыкание, которое привело к запуску двигателя. Автомобиль поехал назад и совершил наезд на слесаря. Мужчина скончался на месте.

Водитель свою вину в случившемся не признал. Несмотря на это, следствие полагает, что собранного объема доказательств достаточно для его привлечения к уголовной ответственности, пишет Амурская служба новостей.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

1 ноября в Новосибирске слесарь и двое сотрудников генерирующей компании спустились в подвал лицея, чтобы найти утечку в теплоузле. Бетонный пол провалился, и мужчины оказались в яме с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы. Один из сотрудников скончался на следующий день. Слесарь лицея умер 7 ноября. Возбуждено уголовное дело.