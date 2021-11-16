Прямой эфир
Мир
Северная Македония завершила интеграцию в НАТО
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России
Авто
Столичный Политех подготовит инженеров для производства электромобилей
Наука
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков
Туризм
Зимний курортный сезон на Кубани не будут отменять из-за COVID-19
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии

Водитель бензовоза ожидает суда за гибель автослесаря в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Благовещенске ожидает суда 49-летний водитель бензовоза, которого обвиняют в гибели слесаря в автомастерской. Об этом сообщает СУ СКР по Амурской области.

По данным следствия, 28 мая 2021 года обвиняемый ремонтировал в автомастерской вверенный ему грузовик с автоцистерной. Привлеченный в качестве помощника слесарь находился позади бензовоза и устранял неисправность проводки. Одновременно с этим другой специалист ремонтировал систему запуска двигателя. Водитель не убедился, что рычаг переключения передач находится на «нейтралке», и включил зажигание. Произошло замыкание, которое привело к запуску двигателя. Автомобиль поехал назад и совершил наезд на слесаря. Мужчина скончался на месте.

Водитель свою вину в случившемся не признал. Несмотря на это, следствие полагает, что собранного объема доказательств достаточно для его привлечения к уголовной ответственности, пишет Амурская служба новостей.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

1 ноября в Новосибирске слесарь и двое сотрудников генерирующей компании спустились в подвал лицея, чтобы найти утечку в теплоузле. Бетонный пол провалился, и мужчины оказались в яме с кипятком. Пострадавшие были госпитализированы. Один из сотрудников скончался на следующий день. Слесарь лицея умер 7 ноября. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021