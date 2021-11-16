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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

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В Ставропольском крае четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком. Об этом сообщил РЕН ТВ в понедельник, 15 ноября.

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Авария произошла 15 ноября на 314-м км трассы Кучубей – Минеральные Воды в Георгиевском городском округе, пишет RT. Участниками ДТП стали один грузовик и три легковых автомобиля. Водитель легкового автомобиля остановился у обочины из-за технической поломки. Мужчина вышел, чтобы выставить знак аварийной остановки. В это время в попутном направлении ехал грузовой автомобиль MAN. Водитель попытался избежать наезда на мужчину и вывернул руль влево, но при маневре зацепил Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении, и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину, сообщает телеканал «360».

Чтобы оказать помощь водителю, к месту аварии попытались подойти четыре пешехода. Они переходили проезжую часть в неустановленном месте. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и наехал на людей.

В результате четыре человека погибли и трое получили травмы. Пострадал и водителю MAN, а также еще двум пешеходам, которых задел один из погибших, пишет сайт aif.ru. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, пишет НСН.

Причины аварии в настоящее время устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По факту ДТП в прокуратуре начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек, пишет «КП-Северный Кавказ».

15 ноября мужчина и 13-летний мальчик получили травмы в ДТП с участием грузовика в Удмуртии. Госавтоинспекция проводит расследование по факту происшествия.

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