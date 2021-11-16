Байден предложил Си Цзиньпину провести диалог по стратстабильности

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости проведения серии раундов диалога по стратегической стабильности. Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден в диалоге с председателем Си Цзиньпином действительно поднимал вопрос о необходимости проведения нескольких раундов диалога по стратегической стабильности», — отметил Салливан в ходе видеоконференции.

По его словам, данный диалог должен проходить под лидерством глав государств и под управлением высокопоставленных команд с обеих сторон.

Также на встрече президент США подчеркнул, что американские и китайские власти должны не допустить перехода от соперничества к конфликту. Кроме того, Байден выразил надежду, что в следующий раз он лично встретится с Си Цзиньпином.

Встреча лидеров двух стран проходила в режиме видеоконференции утром 16 ноября и продлилась 3,5 часа. Стороны оценили переговоры как плодотворные и содержательные, сообщили китайские СМИ.

6 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия и США продолжают вести диалог по стратегической стабильности, несмотря на имеющиеся разногласия. Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов в свою очередь уточнил, что после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена страны начали вести конструктивный диалог по стратегической стабильности, чего не было при бывшем американском президенте Дональде Трампе.

За два дня до этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заверил, что диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным. По его словам, Вашингтон надеется привлечь к аналогичному диалогу также и Пекин.

Вместе с тем 9 сентября Байден и Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили сферы, в которых интересы Соединенных Штатов и Китая не только совпадают, но и расходятся. Американский лидер указал на «неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире».