Прокуратура Дагестана проверяет информацию об отравлении детей

Прокуратура Республики Дагестан проверяет информацию об отравлении лидокаином двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой республики организована проверка информации об отравлении двоих детей в Бабаюртовском районе. По предварительным данным, мать малолетних детей произвела им внутримышечную инъекцию антибиотика с лидокаином», — говорится в сообщении.

Отмечается, что примерно через полчаса после инъекции детям стало плохо и они были доставлены в Бабаюртовскую центральную районную больницу, один ребенок скончался.

В материале также сообщается, что по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что Роспотребнадзор устанавливает причины массового отравления детей в школе в Удмуртии. Ученики и сотрудники почувствовали недомогание в пятницу, 12 ноября. У пострадавших проявились симптомы кишечной инфекции. Восемь учеников были отправлены на амбулаторное лечение, остальные госпитализированы. На данный момент школьники идут на поправку.

До этого, 11 ноября, сообщалось, что следователи расследуют смерть 47-летнего мужчины и его 12-летней дочери в квартире дома по улице Попова в Пензе. Тела мужчины и ребенка обнаружили родственники, передает пресс-служба СК. Предварительно, смерть наступила от отравления угарным газом. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.