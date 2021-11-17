Вокруг кинокритики и кинокритиков в последние дни разгорелись сразу два громких скандала. Сначала Зинаида Пронченко выступила на своей странице в фейсбуке против сериала more.tv «Сказки Пушкина. Для взрослых» и вызвала бурную реакцию его авторов, а затем и всего интернета. Потом сайт «КиноПоиск», который всегда демонстративно открещивался от публикации критики (зачем на нашем ресурсе профессиональные рецензии, если есть пользовательские отзывы?), переманил к себе из «Афиши» Станислава Зельвенского — а тот в качестве первого текста на новом месте работы выпустил колонку-манифест о том, что его ремесло в стране вновь обретает силу.

Вокруг этих двух эпицентров бушуют страсти в виде тысяч постов и комментариев в соцсетях. Но что больше всего важно — вновь поставлен вопрос о роли кинокритики в медиапространстве. Об этом действительно самое время поговорить.

Уже несколько лет в специализированном сообществе зреет мнение, что кинокритика — профессия вымирающая. Косвенных доказательств — хоть отбавляй. В интернет-версиях различных медиа рецензии и другие «критические» жанры, включая репортажи с фестивалей (а поездки туда — самая затратная статья расходов для любого кинокритика/издания), собирают куда меньше трафика, чем горячие новости или подборки фильмов. Далее, у аудитории куда больше доверия к блогерам, чем к критикам, и прокатчики уже не только зовут блогеров на пресс-показы, но и организуют сеансы непосредственно для них, понимая их важность для продвижения релизов. Логично: куда легче оценить популярность сетевого автора (путем подсчета подписчиков), чем любого критика, если только тот сам не выступает как активный блогер. Российские фестивали стали реже приглашать критиков за свой счет, и даже флагманский смотр «Кинотавр» — индустриальное мероприятие для прессы и кинематографистов — сильно уменьшил число журналистов, которых привозит сам (раньше подавляющее большинство их ехало благодаря средствам организаторов). Одновременно с этим СМИ, сокращая бюджеты по экономическим соображениям, обычно начинают с отделов культуры, так что количество безработных критиков на рынке резко возросло.

Кроме того, одной этой профессией стало почти невозможно прокормиться. Какие-то критики пишут сценарии, кто-то занимается кураторской деятельностью, кто-то преподает, многие ушли в PR, некоторые начали сами снимать кино. С одной стороны, это хорошо: смежные сферы деятельности обогащают не только в прямом смысле, но и в плане жизненного и профессионального опыта. С другой стороны — эти интеграции сделали критическое сообщество куда менее независимым: слишком часто возникают конфликты интересов.

Кстати, и сообщества никакого нет. Гильдия киноведов и кинокритиков России, единственное подобие профсоюза в данной области, практически не функционирует именно как профсоюз. После ряда конфликтов из нее вышли — иногда не по своей воле — почти все действующие киножурналисты страны. Другого объединения на смену ей пока не возникло, а судьба главной кинокритической премии «Белый слон» — под вопросом. Критики разобщены и часто вынуждены биться за малооплачиваемые заказы статей, чтобы как-то свести концы с концами. Всё это сильно портит имидж профессии.

Но новые вызовы и реалии индустрии, похоже, могут помочь критике вернуть авторитет и снова стать важной частью кинопроцесса. Обозначим несколько серьезных трендов.

Первый: кинопрокат сейчас переживает трудное время, и авторское кино превращается в бутиковый продукт, требующий особого подхода к тому, как оно должно демонстрироваться. Попросту говоря, клубные показы становятся приоритетнее обычных сеансов. Для них нужны модераторы — и ими как раз становятся критики. В Москве чуть ли не каждый день кто-то из пишущих журналистов проводит очередной такой показ. Иногда это происходит в залах вместимостью более 1 тыс. человек, и залы эти оказываются заполнены (с учетом ковидных ограничений, конечно). На призыв прийти в кино могут откликаться как уже существующие поклонники этого критика, так и другие многочисленные кинолюбители — и они тоже становятся потенциальными читателями публикаций автора-ведущего.

Второй тренд: рост онлайн-кинотеатров. Стримингов всё больше, их контент всё более разнообразен, ориентироваться в нем всё сложнее, и крупнейшие онлайн-платформы обращаются к критикам с просьбой проинформировать аудиторию об их продукте. Оказалось, что рекомендательных механизмов внутри самих этих сервисов не хватает, потому что, во-первых, не все они работают идеально, а во-вторых — они никак не могут подействовать на людей, которые еще только задумываются о подписке. А стриминги сейчас всеми силами борются за прирост платежеспособной аудитории. И вот тут критики оказались важны. Стримингам надо от профессионалов, чтобы они рассказывали публике, что ради такого-то и такого-то сериала нужно срочно подписываться на такой-то сервис. Требуется, чтобы журналисты превращали сериал в событие, причем событие актуальное, которое следует смотреть вместе со всеми, а не тогда, когда этот проект появится, например, у «пиратов». Ведь новые сериалы смотрят как футбольные матчи: в записи уже не так интересно. Критики не сплоховали и создали славу «Домашнему аресту», «Чикам», «Хэппи-энду», «Пингвинам моей мамы», а также другим хайповым шоу.

Третий тренд — в снижении доверия к блогерам. Они слишком увлеклись рекламой, и в их рекомендации уже не так верят, а критики на этом фоне кажутся менее пристрастными, да и рассказывать они обычно, что уж греха таить, умеют более искусно. Правда, здесь упускается из внимания, что критики привязаны к своим холдингам, дружественным онлайн-кинотеатрам, знакомым кинематографистам, местам в экспертных советах и т. п. Поэтому ругать отечественный контент они стали подозрительно редко, что часто вызывает нарекания читающей публики. Но у этой медали есть и другая сторона. Суть профессии критика не в том, чтобы ругать, а в том, чтобы анализировать и рассуждать, — греческое слово κριτική это и означает.

Святой Антоний Великий когда-то писал: «Нет добродетели выше рассуждения». Так что если после скандалов в соцсетях критики начнут интереснее мыслить в своих текстах, все от этого только выиграют. В том числе российское кино, которое наконец-то перестанет воспринимать критиков либо как обслуживающий персонал, либо — в противном случае — как своих врагов или просто паразитов.

Автор — обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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