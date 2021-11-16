В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших

Эксперты Минздрава России обсуждают возможность увеличения сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Об этом 16 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве.

«В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», — заявил собеседник агентства.

По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода.

«В то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года», — уточнил источник.

Ранее в тот же день сообщалось, что Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ. Электронная версия документа будет доступна на портале госуслуг. Форму справки о вакцинации Минздрав утвердил тогда же.

До этого, 12 ноября, правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

Как уточнил источник в аппарате Госдумы, рассмотрение законопроектов в первом чтении планируется в следующем месяце.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса помогут только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость утверждения внесенных в Госдуму законопроектов. По его словам, требуется законодательное оформление действий на федеральном уровне. При этом отдельные решения, которые принимаются регионами, говорят об их актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности, подчеркнул представитель Кремля.

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указал на то, что система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с коронавирусом.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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