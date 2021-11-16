Приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» может продлиться 4–6 недель

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как отметили в агентстве, сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 AG можно было в том случае, если он был организован в юридической форме в соответствии с законодательством ФРГ.

Регулятор отметил, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на территории Германии, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

«Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна соответствовать требованиям о независимости оператора, изложенным в законе об энергетической промышленности Германии», — заявили в BNetzA.

Сертификацию приостановят до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании.

Оператор трубопровода также сообщил «Известиям» об учреждении структуры в Германии. Там отметили необходимость соответствия всем правилам и нормативным требованиям регулятора ФРГ. Детали процедуры и ее сроки в компании-операторе не назвали.

После объявления о приостановке сертификации цены на природный газ в Европе сначала достигли отметки в $1000, а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Приостановка сертификации «Северного потока – 2» не повлияет на энергобезопасность Германии, уточнила представитель немецкого минэнерго Сузанне Унград, добавляет «Газета.Ru». Это вопрос о правах хозяйствующих субъектов, отметила она.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков поделился с «Известиями» мнением, что произошедшее не является ударом по газопроводу. Это можно рассмотреть в положительном ключе, полагает он.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Изначально оценивалось, что для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ писали, что решение о запуске трубопровода могут принять не раньше начала мая следующего года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу. Работу проект не начал. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против продолжают выступать государства Прибалтики, Польша, США и Украина.