Вторую очередь ветропарка запустили в Ростовской области

В Ростовской области ввели в эксплуатацию второй этап ветропарка, расположенного на территории Каменского района и города Донецка, — «Казачья ВЭС». По словам заместителя губернатора региона Игоря Сорокина, ее мощность достигает 100 МВт.

«Введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 610 МВт, причем три из них мощностью 260 МВт — в текущем году», — подчеркнул Сорокин.

Областные власти намерены продолжить работу по строительству ВЭС. Сейчас инвесторами рассматриваются вопросы расположения будущих ветропарков, их количества и вырабатываемой мощности, пишет RostovGazeta.

Напомним, власти Сахалина планируют построить крупнейшую на Дальнем Востоке ветроэлектростанцию в 2023 году. Отмечается, что энергообъект мощностью 67,2 МВт будет построен в Углегорском районе Сахалинской области.

Станция будет включать 16 ветротурбин. Предполагается, что ветропарк будет работать круглогодично. Проект будет реализовываться с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий.