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Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе

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Глава Евросовета Шарль Мишель 16 ноября сообщил, что провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых призвал лидеров к деэскалации и прекращению огня на границе.

«В свете сегодняшних событий я провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении, призвав их к срочной деэскалации и полному прекращению огня», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Он также отметил особую сложность ситуации, сложившейся в регионе на данный момент.

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«Евросоюз привержен сотрудничеству с партнерами в части преодоления напряженности ради стабильности Южного Кавказа», — подчеркнул глава Евросовета.

Ранее во вторник стало известно, что в результате боев на границе с Азербайджаном, по предварительным даннам, погибли 15 армянских военных.

В этот же день Минобороны Армении сообщило, что страна утратила две боевые позиции. В плену оказались порядка 12 армянских военнослужащих. Подчеркивалось, что ответными действиями армянская сторона «причинила противнику большие потери в личном составе и технике». В Минобороны Армении добавили, что бои продолжаются, их интенсивность не спала.

В свою очередь Азербайджан обвиняет Ереван в провокациях и заявляет об «адекватных ответных действиях». Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Также 16 ноября Ереван обвинил Баку в нападении. В связи с этим Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что страны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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