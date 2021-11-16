РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно возможного ухода главного тренера сборной страны Валерия Карпина со своего поста. Соответствующее сообщение пресс-службы спортивной организации приводит во вторник, 16 ноября, «Чемпионат.com».

Накануне Карпин допустил, что может покинуть национальную команду до стыковых матчей. Он также добавил, что его контракт автоматически продлен. Вместе с тем Карпин подчеркнул, что в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а сама игра.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной команды основывается на том, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам встречи с Хорватией», — отметили в пресс-службе РФС.

Ранее в этот день спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что слова Карпина о своем возможном уходе с этого поста, могут быть «кокетством». Эксперт отметил, что он просто не видит другой кандидатуры и именно Карпин должен готовить россиян к стыковым матчам за право поучаствовать в чемпионате мира в Катаре.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе на ЧМ-2022 и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах, добавляет «Спорт-Экспресс».

Сам Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Он отметил, что россияне позволили соперникам играть в атаку. У российской команды были шансы играть, но спортсмены их не использовали, заключил Карпин.