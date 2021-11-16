Управляемые ракеты Р-73 появились на вооружении ВВС Сирии

Управляемые ракеты Р-73, когда-то изменившие тактику ведения воздушных боев, появилось на вооружении военно-воздушных сил (ВВС) Сирии. Об этом 16 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Среди характеристик вооружения — наведение на цель в инфракрасном режиме, высокая маневренность и чрезвычайная эффективность в условиях ближнего боя. Для пилота этот залп новым боеприпасом стал первым.

«Отличный самолет. Мы с ним — одно целое. Это лучший самолет в мире», — рассказал пилот истребителя МИГ-29 Абдель Джабар.

По его словам, на вооружении сирийских ВВС стоят не очень современные самолеты. Их поддерживают в боевом состоянии.

«Все регламентные работы происходят в срок. Мы верим в наше оружие, нашу страну и в будущее, в котором у нас появится возможность летать на истребителях нового поколения», — рассказал летчик.

Как добавил командир эскадрильи ВКС РФ Максим Алексанин, сирийских летчиков учат воевать с воздушным противником.

«Важным этапом подготовки любого летчика является пуски управляемых ракет воздух-воздух. Сирийские летчики впервые применили управляемые ракеты Р 73 с самолетов МиГ-29», — поделился российский офицер.

По его словам, следующим этапом будет совершенствование тактики ведения воздушных боев для пресечения провокаций в небе Сирии и у границ страны.

Ранее в этот день сообщалось что больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием. За помощью местные власти обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон в октябре. Гуманитарный груз оперативно собрали и отправили в Бусру, где наблюдается большой поток пациентов со всех окрестных районов провинции Дераа.

Комплекс задач постконфликтного урегулирования в Сирии реализуется российским военным ведомством совместно с органами исполнительной власти и организациями в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.

3 ноября замначальника российского Центра по примирению в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что российские военные подарили ученикам сирийской школы «Аль-Амаль» в Дамаске, где обучаются дети с особенностями, инвалидные коляски.