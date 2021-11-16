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Замглавы Минтранса Богданов: требование о QR-коде распространят на зарубежные авиакомпании

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Требования о QR-кодах для пассажиров будет распространяться и на зарубежные авиакомпании, летающие в Россию. Об этом заявил во вторник, 16 ноября, заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов в кулуарах форума «Транспорт России».

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«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории РФ. Мы их поставим перед фактом», — сказал Богданов.

Иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту, отметил он. Уточняется, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ не позднее февраля 2022 года.

12 ноября кабмин направил в нижнюю палату российского парламента законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Речь также идет о междугородных и международных перевозках. От граждан потребуются те же документы (QR-код о вакцинации, документ о медотводе или о перенесенном COVID-19), при этом до даты, которую позднее установит правительство, можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил 12 ноября, что после внесения изменений в закон ведомство будет работать с железнодорожными и авиакомпаниями. По данным министерства, 40 млн граждан РФ, которые воспользовались воздушным и железнодорожным транспортом с августа 2020 по август этого года, не прошли вакцинацию.

За день до этого российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что технически готова к введению системы QR-кодов при перелетах. В тот же день в авиакомпании Utair указали, что прорабатывают разные сценарии и форматы контроля QR-кодов, чтобы сделать систему проверки быстрой и удобной для пользователей.

Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал 16 ноября, что аэропорт продолжает подготовку к введению системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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