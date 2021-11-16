Прямой эфир
Мир
Северная Македония завершила интеграцию в НАТО
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России
Авто
Столичный Политех подготовит инженеров для производства электромобилей
Наука
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков
Туризм
Зимний курортный сезон на Кубани не будут отменять из-за COVID-19
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии
Сюжет:

В Крыму план вакцинации от коронавируса выполнили на 63%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава республики Крым Сергей Аксенов 16 ноября сообщил, что на полуострове план вакцинации от коронавируса выполнен на 63%.

Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
И как в дальнейшем власти планируют бороться с пандемией

«На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%. В Крыму в наличии более 130 тыс. доз вакцины «Спутник V»…», — написал он в Telegram.

Аксенов добавил, что в республике есть дефицит препарата «Спутник Лайт». Глава Крыма пообещал, что «эта проблема будет устранена».

Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле–мае.

10 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета коронавирусу составляет по России 48,4%. Она отметила, что для эффективной борьбы с инфекцией необходим показатель 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021