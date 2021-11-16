В Крыму план вакцинации от коронавируса выполнили на 63%
Глава республики Крым Сергей Аксенов 16 ноября сообщил, что на полуострове план вакцинации от коронавируса выполнен на 63%.
«На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%. В Крыму в наличии более 130 тыс. доз вакцины «Спутник V»…», — написал он в Telegram.
Аксенов добавил, что в республике есть дефицит препарата «Спутник Лайт». Глава Крыма пообещал, что «эта проблема будет устранена».
Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков заявил, что с учетом законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года вполне можно достичь 80% иммунизации населения к лету. Скорее всего, на этот показатель получится выйти даже в апреле–мае.
10 ноября вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета коронавирусу составляет по России 48,4%. Она отметила, что для эффективной борьбы с инфекцией необходим показатель 90–95%, но в РФ пока ставится планка в 80%.
В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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