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Ни разу не встречавшаяся в жизни пара устроила свадьбу в Zoom

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Парень и девушка, ни разу не встречавшиеся в реальной жизни, сыграли свадьбу в Zoom. Об этом 15 ноября сообщила газета Metro.

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Как отмечает издание, 26-летняя британка Айс и 24-летний американец Даррин познакомились в начале пандемии благодаря группе в Facebook для объединения друзей по переписке со всего мира. Они начали общаться и стали парой.

По словам Айс, она знала, что Даррин живет слишком далеко, и не ждала от общения ничего особенного, однако при общении по телефону выяснилось, что у них много общего. Никто из них не предполагал, что такое может произойти с ними, но они поженились, ни разу не встретившись в реальной жизни.

«Сейчас мы женаты, и всё это полностью законно и официально. Я до сих пор не могу в это поверить. Было действительно сложно, из-за того что мы так ни разу и не встретили вживую, но в итоге это сделало наши отношения только крепче», — приводит «Ридус» слова девушки.

Пара давно планировала встретиться, но из-за ограничений на поездки развиртуализироваться так и не получилось. В результате 19 августа состоялась виртуальная свадьба в Zoom. Супруги собираются встретиться и организовать еще одну свадьбу, как только появится такая возможность. На этой неделе ограничения на перелеты в США из Великобритании были сняты, но пока Айс ждет получения визы, без которой не может купить билеты на самолет.

В апреле 2020 года первую онлайн-свадьбу провели в Уфе. В режиме видеоконференции находились молодожены, все гости и ведущий. Это была первая свадьба такого формата в столице Башкирии. Несмотря на онлайн-формат, праздник вышел традиционным — с застольем, тостами подарками и танцем молодоженов. В качестве призов гости получали макароны и туалетную бумагу.

Еще в 2020 году онлайн-свадьбу сыграли в Коми, а также в Брянске.

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