Ученые назвали симптомы рака кишечника у женщин

Некоторые признаки рака кишечника похожи на симптомы, связанные с менструальным циклом женщины, что усложняет диагностику заболевания. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает «МедикФорум».

Ученые обнаружили, что у женщин риск развития рака толстой кишки выше, чем у мужчин. К признакам рака кишечника, которые легко можно спутать с симптомами менструации, относится, в частности, кровь в стуле.

Еще одним настораживающим признаком специалисты называют неожиданные изменения в работе кишечника.

Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать стойкая боль в нижней части живота, вздутие живота или ощущение дискомфорта.

15 октября онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что рак молочной железы (РМЖ) — самый распространенный вид рака среди женщин, его часто выявляют уже на поздних стадиях, когда вылечить заболевание гораздо сложнее. Однако существуют факторы, которые указывают на то, что у женщины имеется повышенный риск онкологии молочной железы.

По словам специалиста, если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 80–90% случаев оно поддается лечению и большинство пациенток живет дальше полноценной жизнью без рецидивов.