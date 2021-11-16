Столичный Политех подготовит инженеров для производства электромобилей

Московский Политех и «Автотор Холдинг» совместно реализуют проект «Доступный электромобиль», в рамках которого планируется подготовить инженеров для производства высокотехнологичных электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

«Сейчас мы создаем план совместной работы с Московским Политехом. Это не только разработка автомобилей, но и создание исследовательских лабораторий: какие автомобили «Автотор» будет производить, какие технологии и технические решения для этого нужно разработать, какие специалисты необходимы», — заявил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

По мнению Сорокина, рабочих специалистов «Автотор Холдинг» может подготавливать самостоятельно, а вот инженеров — нет. Для этого необходима коллаборация с Московским Политехом.

19 октября сообщалось, что сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» объявил о старте продаж электромобилей Tesla.

Пользователям доступны как новые авто, так и подержанные машины, прошедшие все таможенные процедуры. Пользователи сервиса могут приобрести Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X.