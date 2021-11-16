Прямой эфир
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии
Общество
Максимальное пособие по безработице увеличится в РФ в 2022 году
Армия
Минобороны заявило об испытании Штатами ударно-боевых средств на орбите
Общество
Под Азовским морем обнаружили источники пресной воды
Мир
В Польше заявили о готовности применить оружие на границе
Мир
Путин обсудил с президентом Ирана обстановку в Афганистане
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

Столичный Политех подготовит инженеров для производства электромобилей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский Политех и «Автотор Холдинг» совместно реализуют проект «Доступный электромобиль», в рамках которого планируется подготовить инженеров для производства высокотехнологичных электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

На подзарядку становись: электромобили смогут парковаться свободно
Парковка для электромобилей грозит обычным машинам штрафами

«Сейчас мы создаем план совместной работы с Московским Политехом. Это не только разработка автомобилей, но и создание исследовательских лабораторий: какие автомобили «Автотор» будет производить, какие технологии и технические решения для этого нужно разработать, какие специалисты необходимы», — заявил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин.

По мнению Сорокина, рабочих специалистов «Автотор Холдинг» может подготавливать самостоятельно, а вот инженеров — нет. Для этого необходима коллаборация с Московским Политехом.

19 октября сообщалось, что сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» объявил о старте продаж электромобилей Tesla.

Пользователям доступны как новые авто, так и подержанные машины, прошедшие все таможенные процедуры. Пользователи сервиса могут приобрести Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021