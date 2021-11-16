Прямой эфир
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии
Общество
Максимальное пособие по безработице увеличится в РФ в 2022 году
Армия
Минобороны заявило об испытании Штатами ударно-боевых средств на орбите
Общество
Под Азовским морем обнаружили источники пресной воды
Мир
В Польше заявили о готовности применить оружие на границе
Мир
Путин обсудил с президентом Ирана обстановку в Афганистане
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

Армения заявила о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен к азербайджанской стороне во время боев на востоке республики. Об этом 16 ноября сообщает Минобороны Армении.

Мир вашему грому: как начался второй год миссии РФ в Нагорном Карабахе
Российские военные в зоне конфликта обеспечивают проезд по Лачинскому коридору, обезвреживают мины и лечат местных жителей

«С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих — семь контрактников и пять срочников — пленены азербайджанской стороной», — сообщает ведомство.

Также в Минобороны добавили, что «интенсивность боевых действий не снизилась».

«В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Армения проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В тот же день Минобороны Армении сообщило о том, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении с армянской стороны есть погибшие и раненые. Отмечалось, что Армения утратила две боевые позиции.

Тогда же Ереван обвинил Баку в нападении и в связи с этим обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

В свою очередь Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021