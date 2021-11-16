Армения заявила о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих

12 военнослужащих Вооруженных сил Армении попали в плен к азербайджанской стороне во время боев на востоке республики. Об этом 16 ноября сообщает Минобороны Армении.

«С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих — семь контрактников и пять срочников — пленены азербайджанской стороной», — сообщает ведомство.

Также в Минобороны добавили, что «интенсивность боевых действий не снизилась».

«В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия и Армения проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В тот же день Минобороны Армении сообщило о том, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении с армянской стороны есть погибшие и раненые. Отмечалось, что Армения утратила две боевые позиции.

Тогда же Ереван обвинил Баку в нападении и в связи с этим обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

В свою очередь Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.