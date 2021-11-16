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Почти 80 новых автобусов закупят для Тюмени в 2022 году

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Власти Тюмени планируют закупить 77 новых автобусов большого и особо большого классов вместительности. Они выйдут на улицы города в 2022 году.

Ежедневно по Тюмени курсирует свыше 1,14 тыс. автобусов. Средний возраст транспортных средств составляет 4,5 года. По словам директора департамента финансов и налоговой политики города Андрея Пилипчука, на каждом маршруте есть хотя бы один автобус, оборудованный для перевозки маломобильных групп населения. Об этом пишет Megatyumen.ru.

На текущий момент протяженность сети общественного транспорта составляет 607,4 км. Она разрастается с каждым годом по мере строительства новых жилых комплексов и дорог. В 2022 году общественный транспорт перевезет порядка 157 млн пассажиров.

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