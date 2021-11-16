Власти Петербурга запретили строительство в парке «Малиновка»

Комиссия петербургского заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам поддержала законопроект губернатора города Александра Беглова о защите парка «Малиновка» от застройки. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Заседание комиссии по поводу строительства в парке православного храма, против которого выступали местные жители, прошло 15 ноября. По его итогам приняли решение принять за основу внесенный губернатором законопроект, который предусматривает увеличение территории парка с 14,42 до 16,3013 га. Как напоминает телеканал «78», на территории парка планировали возвести храм. Часть территории в 2017 году отдали в зону деловой застройки.

В Москве все зеленые районы находятся в центре, в Санкт-Петербурге самый экологичный район с развитой инфраструктурой находится, наоборот, далеко от центральной части города. Об этом свидетельствуют данные исследования Realiste, с которым ранее ознакомились «Известия». На первом месте в Санкт-Петербурге — Никольское. Этот район находится в часе езды от центра города. Это зеленый и просторный район, на котором расположено пять скверов, четыре парка, есть озеро и, внимание, более 150 прудов. На втором месте — муниципальный округ Коломна, на третьем — Владимирский район, на четвертом — Московская застава и на пятом — район Балтийского вокзала – 2.