Президент Литвы призвал выступил за переговоры с Лукашенко из-за мигрантов

Для преодоления миграционного кризиса на границе Польши и Литвы с Белоруссией Евросоюзу надо контактировать с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом 16 ноября заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Думаю, что есть возможности разрешить кризис, обратившись и к господину Лукашенко, как только что сделала Ангела Меркель. Мы должны говорить с человеком, который в ответе за то, что происходит на границе», — сказал политик в интервью Би-би-си.

С Минском также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом, добавил президент Литвы.

По этой причине важно обращаться в ведомства Евросоюза и требовать от ЕС не только изменений в миграционной политике, но и участия в строительстве ограждений на границе с Белоруссией, отмечает портал Delfi. Как добавил Науседа, власти Литвы и Польши стараются не позволить мигрантам перейти границы и начать двигаться в Германию.

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорила с Лукашенко «о сложной ситуации на границе Белоруссии и ЕС, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам».

Журналисты сообщали, что в ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, в первую очередь ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

Как сообщили в МИД Белоруссии, разговор Лукашенко и Меркель носил деловой характер, стороны настроены на решение ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

16 ноября Лукашенко также провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечалось, что в ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа беженцев вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. 16 ноября сообщалось, что мигранты начали бросать палки и камни в сторону польских силовиков, те в ответ применили водометы и газ.

В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отвергающий свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Лукашенко подчеркивал, что страна не хочет конфликта на своей госгранице.