Подростка арестовали за издевательства над ребенком в курганском детдоме

В Курганской области арестован подросток за издевательства над воспитанником детского дома Юргамышского района. Об этом 16 ноября сообщает региональный Следственный комитет.

«Сегодня, 16 ноября 2021 года, судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, 16-летний воспитанник детдома неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, который также находится на содержании учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

16 ноября стало известно, что после инцидента будут проверены все детские дома Курганской области.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилось несколько видеороликов из детского дома Юргамышского района, на которых видно, как подростки-воспитанники этого учреждения издеваются над малышом.

На кадрах подростки наносят ребенку удары по голове и в живот. Помимо этого, старшие дети курили и выдыхали дым в лицо малышу.

В отношении двух 16-летних воспитанников были составлены протоколы об административном правонарушении по статье о побоях. По результатам доследственной проверки возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.117 и ч.1 ст.293 УК РФ («Истязание», «Халатность»).