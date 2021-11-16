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Форум «Наука будущего — наука молодых» пройдет 17 ноября

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17 ноября на базе трех российских вузов — НИТУ «МИСиС», Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Балтийского федерального университета имени И. Канта начнет работу VI Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего — наука молодых». Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий.

Как сообщили в дирекции мероприятия, в рамках научной программы перед участниками и гостями выступят такие знаменитые ученые как участник Арктического совета, ведущий автор международной группы ученых по изменениям климата, удостоенных в 2007 году Нобелевской премии мира, Терренс Каллаган, лауреат Премии за прорыв в медицине 2016 года Джон Харди, вице-президент Лондонского королевского общества химик Мартин Полякофф и другие.

Главной задачей форума, по словам организаторов, является воспитание нового поколения российских ученых через развитие у молодежи интереса к науке, технологиям и инновациям и привлечение молодежи к поиску ответов на большие вызовы. В форуме в примут участие 300 студентов и аспирантов российских вузов, вышедшие в финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ, более ведущих ученых из 15 стран мира, представители научных фондов. Также в рамках программы форума пройдет Международная научная конференция «Наука будущего», состоятся международные дни науки с Францией, Германией, Грецией, будет открыт карбоновый полигон в Калининградской области.

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