Морозы до -27 градусов прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют похолодание к концу рабочей недели в Омской области. Температура воздуха опустится до –27 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 17 ноября ночью похолодает до –10…–15 градусов, ожидается снегопад. В дневные часы прогнозируют –6…–11 градусов. 18 ноября осадки продолжатся, температура воздуха местами упадет до –23 градусов. В дневные часы ожидается –10…–15 градусов. Об этом сообщает ИА «Город55».

Морозы ожидаются 18 ноября. Температура воздуха ночью опустится до –16…–21 градуса, местами до –27 градусов. Днем ожидается –12 градусов, в отдельных районах –17 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали образование снежного покрова высотой до 10 см на территории Москвы к выходным. Согласно прогнозам, 20 ноября атмосферное давление опустится до аномально низких величин, температура воздуха начнет понижаться с выпадением осадков.