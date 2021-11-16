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Россиянам объяснили порядок получения максимального пособия по безработице

Адвокат Гавришев объяснил порядок получения максимального пособия по безработице в 2022 году
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Россияне могут рассчитывать на максимальное пособие по безработице с четвертого по шестой месяц периода, когда их трудовая деятельность не ведется, объяснил во вторник, 16 ноября, «Известиям» адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

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«Связано это с тем, что в первые три месяца после увольнения таким лицам выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы», — указал эксперт.

Минимальное пособие в 1,5 тыс. рублей будет выплачиваться в период с 9 по 12 месяц безработицы, добавил он.

Ранее в этот же день было опубликовано подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей.

Правительство РФ постановило установить на 2022 год для россиян, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, а максимальную — 12 792 рублей. Отмечается, что сумма указана за первые три месяца периода выплаты данного пособия. Тогда как 5 тыс. рублей будет выплачено в следующие три месяца выплаты.

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составлял 12 130 рублей, минимальный — 1,5 тыс. рублей.

8 ноября Мишустин заявил, что в России начнут модернизацию службы занятости, для того чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель — специалиста. Он уточнил, что все услуги по поиску работы можно будет получать через портал «Работа в России».

29 октября в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России. По данным ведомства, уровень занятости превысил допандемические значения в 53 субъектах РФ, в то время как число зарегистрированных в центрах занятости граждан не превышает 820 тыс.

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