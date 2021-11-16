Россия провела испытания с поражением космического аппарата «Целина-Д»

Россия успешно провела испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Об этом во вторник, 16 ноября, заявили в Минобороны РФ.

«В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — указано в сообщении.

Также в ведомстве прокомментировали заявления американской стороны о том, что учения РФ якобы создают риски для космической деятельности.

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — подчеркнули в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, все фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства, а также взяты на сопровождение до прекращения их существования, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

Военный эксперт Дмитрий Козюлин в беседе с «Известиями» указал на то, что США активно развивают космические технологии военного назначения, а также систему противоракетной обороны. Вашингтон сам разрабатывает новые системы вооружения, но старается переложить ответственность на другие страны, отметил военный эксперт.