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Жительница Иркутска нашла свою дочь в Великобритании спустя 30 лет

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Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола главного управления МВД России по Иркутской области помогли найти женщину, которая без вести пропала в 1990-х, ее обнаружили в Великобритании. Об этом 16 ноября сообщили на сайте управления.

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Отмечается, что еще в 1992 году 20-летняя девушка, поссорившись с матерью, ушла из дома и не вернулась. Лишь спустя почти 25 лет, в 2016 году, 69-летняя мать обратилась в управление МВД России «Иркутское» с заявлением об установлении местонахождения дочери.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти мировых континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды — коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании», — говорится в сообщении.

Матери рассказали, что ее дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Спустя 30 лет семья получила шанс на воссоединение.

15 ноября в Иваново нашли живой семилетнюю девочку, которая пропала ранее в тот же день. Как пояснили в полиции, ребенка обнаружила местная жительница на улице Куконковых в районе торгового центра «Евроленд». Отмечалось, что девочка сидела на остановке и замерзла.

За день до этого в жилом районе Химмаш города Екатеринбурга нашли пропавшую 13 ноября девятилетнюю девочку. По предварительной информации, школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила. Отмечалось, что сотрудники службы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 октября, на Камчатке полицейские обнаружили потерявшегося двухлетнего мальчика. Информация о пропаже ребенка поступила в ведомство днем 26 сентября. Взрослые находились на дачном участке в Елизовском районе и отвлеклись на несколько минут, после чего не смогли найти мальчика. Полицейские обследовали участок лесного массива, двигаясь вдоль лесной дороги. Плачущего мальчика, который шел в одном ботинке, обнаружили в километре от дома. Он находился в лесу более двух часов и был напуган. Сотрудницы полиции успокоили ребенка и вернули родным.

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