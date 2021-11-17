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Ученые установили связь между отказом от ужина и ожирением

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Между отказом от ужина и набором веса существует прямая связь. Об этом по итогам проведенного исследования сообщили ученые из университета Осаки, Япония.

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Как сообщает The New York Post, три года специалисты наблюдали за добровольцами в возрасте старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 17,5 тыс. мужчин и 8,8 тыс. женщин. Оказалось, что те из них, кто пропускали ужин, быстрее набирали вес.

От вечерней трапезы отказывались 10,8% мужчин и 17,1% женщин. Также частыми причинами набора лишних килограммов ученые назвали возраст, недостаток сна, переизбыток алкоголя и курения.

Как полагают исследователи, отказ от ужина приводит к нерегулируемому аппетиту из-за чувства сильного голода. После этого человек перестает контролировать потребляемое количество пищи. Итоги исследования будут использованы в профилактике ожирения.

11 ноября диетолог и эндокринолог Алена Барредо назвала последствия отказа от хлеба. По ее словам, хлеб — это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен. Кроме того, данный продукт также вызывает инсулинорезистентность. По ее словам, человек, отказавшийся от употребления хлеба, со временем может наблюдать уменьшение в организме инсулина и глюкозы.

Диетолог также указала, что в результате отказа от употребления хлебобулочных изделий в кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов.

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