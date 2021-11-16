Секретарь СБ Армении Григорян: просим Россию помочь защитить территориальную целостность

Армения просит Россию помочь защитить ее территориальную целостность в рамках двустороннего договора 1997 года и готовит соответствующее письменное обращение. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

«Так как нападение (со стороны Азербайджана. — Ред.) было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года», — указал он в комментарии Общественному телевидению Армении.

По словам Григоряна, это устное обращение, которому затем будет дан письменный ход, дополняет «Газета.RU».

Секретарь Совбеза добавил, что Ереван собирается активизировать шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией 1997 года предусматривает, что стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности двух государств.

Как отмечал в беседе с «Известиями» политолог Аждар Куртов, напряженность между Арменией и Азербайджаном остается, поскольку в регионе нет ясных перспектив решения политической стороны вопроса Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.