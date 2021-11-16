Школу с музеем и лабораториями построили по нацпроекту в Новосибирске

Строительство школы на улице Михаила Немыткина в Калининском районе Новосибирска, рассчитанной на 1100 мест, вышло в финальную стадию. Работы по национальному проекту «Жилье и городская среда» завершены, готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию. В здании предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми.

«При строительстве данной школы применен типовой проект, включенный в реестр Минстроя РФ как экономически эффективный», — отметил министр строительства региона Иван Шмидт. Об этом пишет издание VN.ru. В Новосибирской области одновременно строится более 140 объектов. В этом году планировалось ввести в эксплуатацию три новых школы и восемь детских садов.

Напомним, для сельских школ Ульяновской области закупают новую технику. Компьютеры уже поступили в Ишеевский многопрофильный лицей. Оттуда ноутбуки распределят и по другим районам области. В этом году в учебные заведения должны распределить 2,5 тыс. компьютеров. Их получат 89 школ Ульяновска и Ульяновской области. Таким образом, по словам замдиректора института развития образования Юлии Каширской, каждая школа получит компьютерный класс, состоящий из 28 ноутбуков и одного многофункционального устройства.