Аналитик спрогнозировал рост цен на газ минимум до конца недели

Тренд на рост цен на газ в Европе может продлиться до конца недели и далее, так как не за горами зимний период и государствам нужно будет больше топлива для обогрева жилищ и обеспечения нужд бизнеса. Об этом заявил «Известиям» Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», комментируя повышение цен на голубое топливо во вторник, 16 ноября.

Ранее в этот же день Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1000, а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

«Сегодня, 16 ноября, биржевые цены успели превысить $1 тыс. за кубометр. Сейчас у инвесторов нет четкого понимания, как страны Евросоюза будут справляться с возрастающим спросом», — отметил Бадьянов.

По его словам, Европе и Азии пока не удалось преодолеть энергетический кризис, вызванный нехваткой «зеленых» энергоресурсов.

Аналитик выразил мнение, что если странам удастся договориться о регулярных поставках, цена на топливо может продолжить рост, но вряд ли обновит в ближайшие дни исторический максимум, достигнутый в октябре, когда стоимость газа взлетала до $2 тыс. за 1 куб. м.

Рост стоимости газа на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум. Позже цена опустилась, но так и осталась волатильной.