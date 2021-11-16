Американская фармкомпания Pfizer проведет в России испытания нового препарата от COVID-19

Росздравнадзор выдал фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в России клинических испытаний препарата для профилактики COVID-19. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что препарат будет тестироваться среди совершеннолетних, контактировавших в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Ожидается, что испытания лекарственного средства будут проводиться в ряде государственных и частных медучреждений в Барнауле, Смоленске, Санкт-Петербурге, Московской области и других городах России. В исследовании примут участие 90 человек.

В свою очередь, Минздрав России разрешил в стране клинические испытания препарата для лечения COVID-19 Pfizer.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с «Известиями» заявил, что о препарате Paxlovid от американской фармацевтической компании Pfizer пока мало что известно, говорить о его появлении в России пока рано. Это будет зависеть от заинтересованности американской компании в выходе на российский рынок, отметил специалист.

Кроме того, по его словам, стоимость препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции должна быть невысокой, чтобы потребители могли его покупать.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19. Глава Минздрава добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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