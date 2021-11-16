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СК заподозрил врио вице-губернатора Владимирской области во взятках

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Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 ноября на сайте Следственного комитета РФ.

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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере»).

Как полагает следствие, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил от коммерсанта в общей сложности не менее 600 тыс. рублей. Его задержали при получении очередной части взятки.

«Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов», — отметили в ведомстве.

Следователь намерен ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела ведется во взаимодействии с территориальными органами ФСБ.

Ранее во вторник телеканал РЕН ТВ сообщил, что Вишневского задержали в понедельник при получении взятки от застройщика. По словам источника, чиновник курировал в правительстве региона вопросы социального развития. Он контролировал вопрос о строительстве новой школы во Владимире.

По информации канала, чиновник пообещал решить вопрос, связанный с пристройкой двух лишних этажей к зданию. Он получил деньги, но обещание свое не выполнил.

Инцидент произошел еще в то время, когда губернатором Владимирской области был Владимир Сипягин. В октябре он перешел на работу в Госдуму.

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