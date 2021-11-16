Аналитик назвала причину падения курса криптовалют

Курс биткоина может потерять еще 5–7% из-за введения в США новых правил отчетности для криптоброкеров и операторов, работающих с криптовалютой. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» во вторник, 16 ноября.

Ранее в этот день стоимость биткоина и ряда других криптовалют начала падать. Цена BTC понизилась менее чем за сутки более чем на 8%, до $60 тыс. Стоимость Ethereum за сутки снизилась на 8%, до $4,3 тыс., Binance Coin — на 7%, до $609.

Это произошло после того, как президент США Джо Байден подписал закон о финансировании инфраструктурных проектов на сумму около $1,2 трлн. Документ вводит и правила для криптовалютных брокеров и операторов, которые должны сообщать о любых сделках в цифровых активах на сумму более $10 тыс. в налоговое управление Соединенных Штатов.

По словам Бодровой, введение в США новых критериев и правил отчетности операторов и брокеров, работающих с криптовалютой, стало ударом для криптовалютного рынка — прежде всего, по системе децентрализации и конфиденциальности.

Она отметила, что пока «страхи обнаружения теневых сделок и капитала», который необходимо «отмыть», гонят цены на криптовалюту вниз.

«По сути, вся система децентрализации сейчас под угрозой: на криптовалютном рынке есть примерно 15–20% сделок, которые хотелось бы оставить в тени, в ряде альткоинов такие сделки занимают почти весь объем», — заключила Бодрова.

Иван Самойленко, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C, уточнил, что, согласно новому закону в США, компании и те, кто занимается криптоактивами, должны будут предоставлять персональные данные. А пока от американского минфина не поступили уточнения по этому документу, работать майнеры временно не могут.

Еще одной причиной снижения курса биткоина он назвал расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении компании Marathon Digital holdings, которая построила дата-центр за счет средств от выпуска акций. Американские власти усмотрели в этом нарушение закона, сказал Самойленко.

Ранее во вторник стало известно, что SEC вызвала Marathon в суд. Комиссия начала расследование из-за нарушения компанией федеральных законов о ценных бумагах. Расследование связано с партнерством для центра обработки данных в Монтане, которое было предпринято в сотрудничестве с Beowulf Energy в октябре 2020 года. Marathon и Beowulf Energy впервые заключили сделку в прошлом году, сосредоточив внимание на разработке решений для добычи полезных ископаемых с низким энергопотреблением. В обмен на перемещение своего центра по добыче биткоинов рядом с энергетической станцией Беовульф, последняя получит акции от Marathon, отмечает портал Cryptonews.

По словам Самойленко, пока ситуация не стабилизируется, инвесторы будут опасаться вкладывать средства в развитие крипторынка. Сейчас неизвестно, станет ли американское правительство ужесточать правила настолько, что майнерам нужно будет искать другую страну для производства цифровой валюты, сказал он.

«Что касается имидживых потерь, то биткоин понес их в большей степени, чем сейчас, весной 2021 года, когда курс рухнул практически вдвое. Биткоин зарекомендовал себя как высокодоходная валюта, но очень рисковая. Многие инвесторы вкладывают в нее только часть средств, оставляя основные в более консервативных активах», — заключил он.

Стоимость BTC снижается после того, как 10 ноября достигла рекордного значения — отметки в $69 тыс. Тогда финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь связал подорожание биткоина до $68 600 с динамикой рынка криптовалют, обусловленной главным образом действиями больших игроков.