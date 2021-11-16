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Иностранцы и россияне в новом проекте расскажут о своей жизни в России

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На YouTube при поддержке Института развития интернета (ИРИ) вышел авторский проект журналистки Марии Шаховой «Мы и Они». Проект посвящен изменениям, которые произошли в России за последние десятилетия.

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Главными героями видео станут живущие в России иностранцы и российские граждане, которые долгое время жили за пределами родины. В первом сезоне, куда войдут 10 видео, герои будут рассказывать, почему они выбрали жизнь и работу в России. Также герои выпусков поделятся историями об условиях жизни в разных странах, а также о культуре и быте.

«Есть у нас такая национальная черта — ругать все подряд, не замечая ничего хорошего вокруг. Кстати, на Западе так не принято. Там, если увидел «грязь», возьми и убери, сделай что-то для страны, а потом говори. У нас наоборот», — рассказала Шахова.

В рамках проекта будет вестись диалог о том, какие сложности и ограничения ждут человека при переезде из России, а также речь пойдет о возможности самореализации и перспектив.

«У каждой страны свой пиар. США продвигает себя, как самая свободная страна, но если что, то вас заканселят и не только в социальных сетях. Германия — самая экономически развитая, но большинство людей живут в кредитах, платя огромные налоги. Япония — самая технологичная, но попробуйте где-нибудь расплатиться телефоном или часами», — добавляет Шахова.

При этом автор проекта высказала мнение, что Россия с распадом СССР потеряла свой имидж.

«Мы остались где-то в 90-х годах и до сих пор думаем, что наша страна — несчастная и догоняющая. Это в лучшем случае, а в худшем — безнадежно отставшая… Проехав полмира, я точно знаю, что это далеко не так. И глазами других людей, хочу показать, как все происходит на самом деле», — добавила журналистка.

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