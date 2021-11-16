Пьяный отчим жестоко избил падчерицу в Казани

В Казани 38-летний мужчина избил падчерицу, в результате чего у нее диагностировали разрыв селезенки. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Татарстан.

По информации следствия, нападение произошло в ночь на 14 ноября в Кировском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал наносить удары ногами своей 13-летней падчерице. Причиной избиения стало то, что девочка не присмотрела за младшим братом. Мать подростка находилась в соседней комнате и вызвала скорую помощь, после того как услышала крики.

«В результате девочка была госпитализирована в медучреждение, где у нее был диагностирован разрыв селезенки. Затем мужчина учинил дома скандал и был подвергнут административному аресту», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый признал вину, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В октябре в столичном районе Отрадное мужчина избил сына школьного возраста. Инцидент из окна дома записала на видео местная жительница. Она выкрикнула, что рядом участковый пункт, после чего мужчина уволок ребенка за шиворот.