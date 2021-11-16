Россияне потратят новогоднюю премию на подарки и здоровье

Около 34% опрошенных россиян намерены потратить новогоднюю премию на подарки для близких, другие 29% респондентов собираются отложить премию. Об этом 16 ноября стало известно из опроса сервиса «Работу.ру», результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Еще 16% участвующих в опросе собираются потратить премию на здоровье, а 13% респондентов — на новогодний стол. 9% опрошенных потратят премию на подарок для себя.

«6% хотят потратить премию на обучение, а 5% — на отдых и развлечения, а 3% — на праздничное путешествие. Еще 2% опрошенных рассказали, что планируют потратить премию на благотворительные активности», — говорится в результатах опроса.

При этом 71% опрошенных отметил, что не ждет премию. Получить премию в размере 10-30% от зарплаты хотят 12% опрошенных, еще 61% ответивших надеются получить до 10% от уровня зарплаты. Также 5% рассчитывают на премию, превышающую 70% привычной зарплаты, а 12% ждут в качестве премии 13-ю зарплату.

В прошлом году премию к Новому году получили 23% опрошенных. Из них 60% остались довольны ее размером.

Ранее в этот день опрос сервисов «Авито» и GigAnt показал, что около 70% россиян не хватает зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей. Еще 33% опрошенных отметили, что хотели бы получать прибавку в 15–25 тыс. рублей, а 25% остались довольны бы размером прибавки от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.